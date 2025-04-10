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حنان مطاوع تكشف سبب حداد المصريين القدماء 40 يومًا

م
ا
الخميس، 10-04-2025 09:39 ص

 

شاركت الفنانة حنان مطاوع جمهورها معلومة جديدة حول العادات المصرية القديمة.

وكتبت حنان مطاوع عبر حسابها الشخصي على فيسبوك: “في معلومة عرفتها أن المصري القديم كان بياخد يوم حداد.. اكتشفوا أن العادات الإنسانية بتاخد من 21 لـ 40 يومًا عشان تجدد العادة.. لأن النفس البشرية من بعد الأربعين عاداتها بتبدأ تاخد شكل تاني”.

وأضافت حنان مطاوع أن هذه الفترة كانت ضرورية لتجديد العادات، إذ تبدأ النفس البشرية بالتغيير بعد مرور 40 يومًا من الحدث، ما يساهم في انتقال الأفراد إلى مرحلة جديدة.

آخر أعمال حنان مطاوع

وكان آخر أعمال حنان مطاوع مسلسل "حياة أو موت"، الذي عرض في رمضان 2025، وشارك في بطولته: رنا رئيس، وأحمد الرافعي، ومحمد علي رزق، وسلوى عثمان، ومصطفى حشيش، محمد المغربي، أحمد عنان، ومحمد يونس، والمسلسل من تأليف أحمد عبدالفتاح، إخراج هاني حمدي.

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