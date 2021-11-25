حمو بيكا يهاجم فنانًا شهيرًا: «احنا ولاد ناس ومتربيين»

الخميس، 25-11-2021
12:14 م
شن مطرب المهرجانات حمو بيكا
هجوما على الفنان تامر عبد المنعم بعد تصريحات
الأخير عنه في الصالون الثقافي بقصر السينما بحضور الفنان هاني شاكر
نقيب المهن
الموسيقية.
وقال حمو بيكا
: “طالع ماسك المايك، المكان اللي عامل عليه الندوة ده اسمه
المنصة، متقولش مسرح أنت مش واقف تغني، الناس كلها بتتكلم باسم مصر، أنا مصري
وحامل الهوية المصرية، أنا مصري وعندي ولاء أكتر منكم في البلد دي”.
وأشار: “كنت فين لما نزلت أنا وجمهوري يوم عيد أكتوبر وعملنا احتفالية في
الميادين المختلفة، هو انتو ليه بتتنمروا علينا، ليه بتعاملونا كأننا حشرة ليه
شايفنا زبالة لا إحنا ولاد ناس ومتربيين وعاملين ندوة كبيرة متستهزأش بيا، عصر أم
كلثوم وعبد الحليم، إحنا في سنة 2021″.