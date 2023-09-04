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حمو بيكا يحتفي بـ"صديقه" أحمد أبوهشيمة: مختلف عن مواقع التواصل

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حمو بيكا وأبو هشيمة
الإثنين، 04-09-2023 10:35 ص



شارك مؤدي المهرجانات حمو بيكا، صورة تجمعه برجل الأعمال أحمد أبوهشيمة.

ونشر حمو بيكا الصورة عبر صفحته الرسمية بـ"فيسبوك"، وظهر فيها بشورت و"تي شيرت" أبيض اللون، فيما أطل أحمد أبوهشيمة بقميص وبنطال.

علق حمو بيكا على الصورة بقوله: "تشرفت جدًا بمقابلة صديقي رجل الأعمال الناجح أحمد أبو هشيمة.. حقيقة الناس عبر مواقع التواصل يختلفون عن التعامل معهم في الحقيقة".

كانت نقابة المهن الموسيقية، أصدرت قرارًا بوقف عمر كمال وحمو بيكا لعدم التزامهما بالامتناع عن الألفاظ المهينة في أغانيهما.

وأعلن الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، إيقاف عمر كمال وحمو بيكا أسبوعا عن العمل يبدأ من يوم 3 سبتمبر/أيلول 2023 مع تغريم كل منهما 50 ألف جنيه.

وكتب كامل، في منشور عبر صفحته على "فيسبوك"، ضمن مجموعة قرارات طالت 4 مشاهير: "إيقاف عمر كمال وحمو بيكا أسبوعًا عن العمل يبدأ من يوم 3/9 وتغريم كل منهما 50 ألف جنيه".

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