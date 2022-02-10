الخميس 10 فبراير 2022
توقيت مصر 17:08 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

قصة فتاة صعيدية تحولت لذكر.. وكيف فضّ زوجها غشاء بكارتها بالقوة «ليلة الدخلة»

موعد مباراة الأهلي والهلال السعودي على ثالث العالم

«كلوب» يكشف حالة سيئة لـ«صلاح» بعد الهزيمة من السنغال

«الأزهر» يرد على «تَجَنّي» عمرو أديب: «إعلامي الترفيه»

كم تبلغ ثروت الرئيس الروسي التي تهدد أمريكا بفرض عقوبات عليها

مشهد مؤثر.. كلب الطفل ريان يرفض مغادرة قبره

فنانة شهيرة تفاجئ الجميع وتقرر خلع النقاب.. شاهد كيف أصبح شكلها؟

مليشيات «الحوثي» تستهدف مطار أبها السعودي وسقوط مصابين

طلب جديد من «كيروش» شرطًا لهزيمة السنغال والصعود لكأس العالم

الحالة متأخرة.. تدهور صحة الفنان أحمد حلاوة بسبب كورونا

ADS
 

حمو بيكا لـ هاني شاكر: «هاشوف فيك يوم»

20201021170838433
حمو
Native
Teads
الخميس، 10-02-2022 11:03 ص
توعد مطرب المهرجانات حمو بيكا نقابة المهن الموسيقية، بالدستور وقال إن حقه بالتعبير مكفول، مشيراً إلى أنه يواجه أزمة كبيرة بسبب عدم اعتماده كمؤدي من جانب نقابة المهن الموسيقية، الأمر الذي يبطل مشاركته في أية حفلات موسيقية داخل مصر.
وقال بيكا في بث مباشر عبر حسابه الشخصي على «إنستجرام»: «الدخيلة منطقتي عشت فيها 32 سنة، عمري ما جيت على حد أو مديت ايدي على شيء لا أمتلكه، نجحت بعد أول مهرجان لي بعد فضل ربنا على يعود فضل كبير لأهل منطقتي التي أتشرف بالعيش فيها».
وأضاف: «أكل عيشي واقف وحياتي مدمرة بسبب نقابة المهن الموسيقية التي عرضتني للظلم قرابة 5 سنوات، بعض المطربين قالت النقابة عنهم ممنوعين من الغناء لأنهم مسجلين خطر وأوراقهم تحتوي على شهادات مزورة، وبعض هؤلاء حصلوا على كارنيه النقابة ويواصلون عملهم كمطربين، أين عدل ربنا؟».
وتابع: «وقفت مع فرقتي وساندتهم ولم أنسب نجاحي يومًا ما لنفسي فقط كما يقول البعض على لساني، مصطفي دولسيكا ليس مديرا لأعمالي، التواصل على أي شغل يكون من خلال محمد حلمي وعضمة والسيد مسلة».
وأوضح: «ممنوع من العمل في مصر، لكن بلدنا فيها قانون وأنا هاخد حقي، هناك ظلم وافتراء ضدي في نقابة المهن الموسيقية ودة ميرضيش ربنا، في رقبتي الكثير من البيوت المفتوحة أنا مبنامشي، مش هتقولوا عني تاني بلطجي هاخد حقي بالقانون أتمتع كمواطن بحرية الرأي والتعبير والنشر، كل ظالم وله يوم، وقفتوا حياتي ودمرتوا مستقبلي، بإذن الله هاشوف فيك يوم».
وشدد: «هاكشف الكثير من التجاوزات، وهاخد حقي ومش هغني تاني بعدها، ظلمتوني ومش عاوز أشتغل في البلد تاني ومش عاوز أمسك مايك مرة تانية، وحسبي الله ونعم الوكيل في كل شخص جاء عليا. شكرا لغرفتي وأخواتي إللي وقفوا جنبي جدا».
 

إقرأ ايضا

maxresdefault

قصة فتاة صعيدية تحولت لذكر.. وكيف فضّ زوجها غشاء بكارتها بالقوة «ليلة الدخلة»

920191714911563310569

«الأزهر» يرد على «تَجَنّي» عمرو أديب: «إعلامي الترفيه»

2022_1_28_19_50_7_82

كم تبلغ ثروت الرئيس الروسي التي تهدد أمريكا بفرض عقوبات عليها

أخبار متعلقة

620245b64c59b73bfe5638c3

هاني شاكر يثير الجدل بحصوله على جنسية دولة أجنبية

medium_2021-04-24-e101eaac71

شمس الكويتية تشتم حمو بيكا .. والأخير يرد: والله بحبك

images

لأول مرة.. حمو بيكا يكشف عن اسمه الحقيقي لـ عمرو أديب