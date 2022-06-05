الأحد 05 يونيو 2022
توقيت مصر 14:30 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

المحكمة الرياضية تصدر حكمها بشأن إعادة مباراة مصر والسنغال

مصرع رئيس محكمة وإصابة 10 آخرين في حادث مروع

بيان من أرامكو بشأن خلافهم مع ورثة «القرفني»

عروس كفر الدور تُعلق على حملة السخرية منها

ارتفع 11 قرشًا.. سعر الدولار واليورو والريال السعودي مقابل الجنيه المصري

حملت سفاحًا.. تحديد هوية منتقبة حدائق أكتوبر

خطوة مفاجئة من الأهلي تجاه كهربا تحسم مصيره

اليوم.. موعد مباراة مصر وغينيا والقنوات الناقلة

مأذون يكشف حيلة ماكرة لزوجة لاكتشاف خيانة زوجها: الشيطان قعد يعيط

شاهد.. أغرب ما فعلته عروس مع عريسها أثناء عقد القران وأثار غضب النشطاء

ADS
 

حملت سفاحًا.. تحديد هوية منتقبة حدائق أكتوبر

20220601182404721
ا
Native
Teads
الأحد، 05-06-2022 11:25 ص

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات تداول فيديو يتضمن ترك سيدة طفلة حديثة الولادة بجوار أحد العقارات بالجيزة، وضبط مرتكبة الواقعة.

كانت أجهزة الأمن رصدت ملابسات تداول مقطع فيديو متضمناً قيام سيدة بترك طفلة بجوار أحد العقارات بالجيزة.

وبالفحص تبين ورود بلاغ للأجهزة الأمنية من أحد المواطنين بعثوره على طفلة حديثة الولادة عمرها حوالى شهر بجوار أحد العقارات بدائرة قسم شرطة حدائق أكتوبر، بالتنسيق مع الجهات المعنية تم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الطفلة وإيداعها بإحدى دور الرعاية الإجتماعية وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لها.

عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد السيدة وأمكن ضبطها وبمواجهتها أقرت بارتكاب الواقعة لوجود علاقة بينها وبين أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" ، تم ضبطه وبمواجهته أقر بما جاء بأقوال المتهمة .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 

إقرأ ايضا

133-184118-traffic-accident-egypt-atfih_700x400

مصرع رئيس محكمة وإصابة 10 آخرين في حادث مروع

1820537_0

عروس كفر الدور تُعلق على حملة السخرية منها

6119370451601340559

مأذون يكشف حيلة ماكرة لزوجة لاكتشاف خيانة زوجها: الشيطان قعد يعيط

أخبار متعلقة

تنزيل

كاميرا مراقبة تصور سيدة منتقبة تلقي طفلتها الرضيعة في الشارع وتهرب

image

3 كلاب تنهش طفلة في الشارع حتى الموت