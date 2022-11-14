حملت سفاحًا بعلم أمها.. قرار عاجل من النيابة بعد وفاة فتاة أثناء الإجهاض

الإثنين، 14-11-2022
09:17 ص
وجهت النيابة
العامة، بتشريح جثة فتاة لقيت مصرعها، أثناء إجراءها عملية إجهاض
جنين، وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية، فيما تباشر نيابة المرج
، إجراء تحقيقات موسعة في الواقعة.
وتلقت أجهزة الأمن بالقاهرة، إخطاراً من شرطة النجدة مفاده وفاة فتاة بمنطقة المرج
، شرقي القاهرة، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لموقع الحادث، وتبين أن الفتاة عمرها 18 سنة، وكانت تربطها علاقة غير شرعية بشاب وحملت منه؛ فقامت والدتها بإحضارها إلى إحدى العيادات وخلال الإجهاض
توفيت الفتاة.
وقالت والدة الفتاة المتوفية، خلال التحقيقات، إن نجلتها أخبرتها بحملها سفاحاً (من دون زواج) من أحد الاشخاص؛ فقررت اصطحابها لإجراء عملية إجهاض
لها، موضحة "كنت عايزة أستر بنتي من الفضيحة لكن ملحقتش وماتت في وقت العملية".
وألقي القبض على والدة الفتاة، ودلت التحريات على عدم علم الأب بالواقعة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.