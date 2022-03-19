حملات لإغلاق حساب ساز القحطاني بعد وفاتها و«تويتر» يرد

السبت، 19-03-2022
09:28 ص
بعد وفاة
المشهورة السعودية ساز القحطاني
شهيرة سناب شات، بدأ عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي
حملات لإغلاق حسابات الشابة الراحلة على تيك توك وإنستغرام وبنتررست.
أتى ذلك بعد أن رفضت
إدارة الحسابات حذفها لأنها ليست مخالفة.
وقالت تالا صفوان،
إحدى الناشطات على تيك توك، إنها تواصلت مع الإدارة لغلق حساب ساز، إلا أنهم رفضوا
بحجة أنه حساب غير مخالف ولم تصلهم شكاوى عليه.
فما كان من تالا
غير أن تطلب من محبي ساز بالدخول على حسابها ووضع تبليغ واختيار السبب بأنه "وفاة
صاحبة الحساب" حتى تتجاوب معهم الإدارة وتغلق الحساب.
يذكر أن حادثاً مرورياً
مروعاً كان أودى بحياة السعودية ساز القحطاني
، مساء الأربعاء، على طريق العروبة في
مدينة الرياض.
فيما تداول عشرات
الآلاف من المغردين السعوديين خبر وفاتها، ليتصدر وسم #ساز_القحطاني بحث تويتر
.
كما نعاها الكثير
من المتابعين، معبرين عن حزنهم الشديد لما ألم بها.
وكانت صديقتها المقربة
نجوى العبدالله قد كشفت في وقت سابق أن "ساز كانت تقود السيارة بسرعة كبيرة، وصلت
إلى 230 كلم، وبالتالي وقع الحادث"، مضيفة أنها "توفيت وقت وقوع الحادث".
ووثق فيديو انتشر
على مواقع التواصل الحادث المروع، حيث ظهرت
سيارة ساز المفترضة تنقلب وتتطاير منها شرارات النار.