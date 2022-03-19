السبت 19 مارس 2022
توقيت مصر 14:24 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

صدمة.. فنان شهير يؤدي العمرة رفقة صديقته ويحتضنها أمام الكعبة (صور)

محمد صلاح يوافق على الانتقال إلى برشلونة.. والنادي يعرض هذا المبلغ

«طاهرة وشريفة».. فنانة شهيرة تنشر فيديو من داخل الحرم بتعليق مفاجئ

كانت تقود بسرعة جنونية.. فيديو لـ ساز القحطاني قبل وفاتها بدقائق

طليق منة عرفة يكشف سبب الانفصال: تلقت مكالمة من هذا الشخص

عروس تُحرج عمرو دياب أثناء غنائه في فرحها.. شاهد رد فعله

شاهد لحظة فرار عشرات الجنود الروس تاركين مدرعاتهم في أوكرانيا

منذ أكثر من 11 عامًا.. أول دولة خليجية تدعو بشار الأسد لزيارتها

شاهد لحظة وفاة مصلي ساجدًا بالمسجد النبوي في صلاة الجمعة

محامي ورثة الطيار أبواليسر لـ محمد رمضان: هتدفع غصب عنك

ADS
 

حملات لإغلاق حساب ساز القحطاني بعد وفاتها و«تويتر» يرد

images
ساز القحطاني
Native
Teads
السبت، 19-03-2022 09:28 ص

بعد وفاة المشهورة السعودية ساز القحطاني شهيرة سناب شات، بدأ عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي حملات لإغلاق حسابات الشابة الراحلة على تيك توك وإنستغرام وبنتررست.
أتى ذلك بعد أن رفضت إدارة الحسابات حذفها لأنها ليست مخالفة.
وقالت تالا صفوان، إحدى الناشطات على تيك توك، إنها تواصلت مع الإدارة لغلق حساب ساز، إلا أنهم رفضوا بحجة أنه حساب غير مخالف ولم تصلهم شكاوى عليه.
فما كان من تالا غير أن تطلب من محبي ساز بالدخول على حسابها ووضع تبليغ واختيار السبب بأنه "وفاة صاحبة الحساب" حتى تتجاوب معهم الإدارة وتغلق الحساب.
يذكر أن حادثاً مرورياً مروعاً كان أودى بحياة السعودية ساز القحطاني، مساء الأربعاء، على طريق العروبة في مدينة الرياض.
فيما تداول عشرات الآلاف من المغردين السعوديين خبر وفاتها، ليتصدر وسم #ساز_القحطاني بحث تويتر.
كما نعاها الكثير من المتابعين، معبرين عن حزنهم الشديد لما ألم بها.
وكانت صديقتها المقربة نجوى العبدالله قد كشفت في وقت سابق أن "ساز كانت تقود السيارة بسرعة كبيرة، وصلت إلى 230 كلم، وبالتالي وقع الحادث"، مضيفة أنها "توفيت وقت وقوع الحادث".
ووثق فيديو انتشر على مواقع التواصل  الحادث المروع، حيث ظهرت سيارة ساز المفترضة تنقلب وتتطاير منها شرارات النار.

 

إقرأ ايضا

20210716174229477

«طاهرة وشريفة».. فنانة شهيرة تنشر فيديو من داخل الحرم بتعليق مفاجئ

hqdefault

كانت تقود بسرعة جنونية.. فيديو لـ ساز القحطاني قبل وفاتها بدقائق

2021_11_18_13_9_59_689

طليق منة عرفة يكشف سبب الانفصال: تلقت مكالمة من هذا الشخص

أخبار متعلقة

133-002310-death-saudi-arabia-saz-al-qahtani-4

شاهد.. مصرع المشهورة السعودية ساز القحطاني في حادث واشتعال النيران في جثتها

36978-محمد-متولي

«شيء غريب» أرملة الفنان محمد متولي تكشف مفاجأة عن سبب وفاته