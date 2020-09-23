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حماية المستهلك: 90 ألف شكوى واستفسار عن مبادرة " ما يغلاش عليك "

ارشيفية
ارشيفية
الأربعاء، 23-09-2020 02:53 م متابعات- أمينة عبد العال

أكد أحمد سمير رئيس جهاز حماية المستهلك، أن مبادرة "ما يغلاش عليك" ، تضمنت خصومات حقيقية وفرص تمويلية لمدة عامين تصب جميعها في صالح المواطنين، وتساعدهم في توفير احتياجاتهم من السلع المعمرة وغير المعمرة، كما تمكن التجار والصناع من تعويض خسائر أزمة "كورونا".
وأوضح في تصريحات صحفية أن جهاز حماية المستهلك يسعى لتعزيز مبادئ الحوكمة والنزاهة والشفافية والمشاركة والمساءلة وقد تم تخصيص خط ساخن برقم:  " ١٥٣٠٣" وواتس آب برقم: "٠١٠٠٠٠٠٠٣٢٩" لهذه المبادرة الرئاسية، وتم التعامل الفوري مع ١٢٠٠ شكوى و ٧٩ ألف استفسار بالتعاون مع الجهات المعنية.
 

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