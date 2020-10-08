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"حماية المستهلك" يزف بشرى سارة حول مصروفات المدارس

رئيس جهاز حماية المستهلك
رئيس جهاز حماية المستهلك
 
الخميس، 08-10-2020 01:36 م إيمان هاني
قال الدكتور أحمد سمير فرج، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز تلقي  1640 شكوى من أولياء الأمور بشأن مدارس لم تلتزم بتخفيض المصروفات"، معقبا:" العقوبات في قانون الجهاز تصاعدية".
وتابع "فرج"، خلال لقاء خاص مع فضائية "إكسترا نيوز"، بأنه على من يرغب في تقديم شكاوى التواصل عبر الخط الساخن 19588، ولتقديم شكوى من خلال الواتس آب على رقم 01281661880.
وتابع: "نحن بصدد وضع آلية للتعامل مع شكاوى مصروفات المدارس الخاصة"، مضيفًا أنه من حق المستهلك الحصول على فواتير الشراء المتضمنة السعر الشامل، لافتًا إلى أنه يتم التعامل مع صفحات البيع على فيس بوك وانستجرام من خلال رقم تليفون المعلن.

 

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