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حماية المستهلك: المدارس ملتزمة برد مصروفات نقل الطلاب

مدارس مصر (أرشيفية)
التعليم في مصر
 
الأحد، 04-10-2020 01:32 ص المصريون ـ متابعات
قال الدكتور أحمد سمير، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن هناك استجابة عالية جداً من قبل المدارس الدولية لقرار الجهاز المتعلق برد نسبه 25% من إجمالى مصروفات خدمة نقل الطلاب عن العام الدراسى 2019/2020، مناشداً أولياء الأمور التقدم بشكاوى للجهاز حال عدم تنفيذ لهم أو تنفيذه بشكل منقوص.

وأضاف "سمير" خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية، أن الأزهر الشريف خاطب جهاز حماية المستهلك، بأن رد أكثر من 25% من قيمة نقل الطلاب.

وتابع: "الأزهر رد ما يقدر بـ40% من قيمة الاشتراك..لأنهم حسبوا القيمة وجدوا أنها أكثر من 25%".

 
 

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