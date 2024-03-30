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حماس والجهاد: وقف الحرب وانسحاب إسرائيل سينجح المفاوضات

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إسماعيل هنية
السبت، 30-03-2024 01:33 م نسمه عبد الوهاب
اكدت حركتا حماس والجهاد أن نجاح أي مفاوضات يعتمد على وقف الحرب وانسحاب إسرائيل بشكل كامل من غزة وحرية عودة النازحين وإدخال المساعدات.
وعقب اجتماع بين رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية وأمين عام الجهاد الإسلامي زياد النخالة في طهران، عبر الطرفان عن شكرهما للدعم الاستراتيجي الإيراني، ورفضا أي مشاريع سياسية أو خطوات من شأنها خلق وقائع جديدة في غزة.

وتأتي هذه التصريحات بعد لقاء جمع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية ورئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري.

ونقلت وكالة تسنيم الدولية للأنباء عن باقري قوله أن عملية السابع من أكتوبر كانت مُنعطفا كبيرا مؤكدا أن حماس ستتمكن من هزيمة إسرائيل بفضل دعم الأصدقاء دون ان يقدم إشارات واضحة إلى دعم طهران.

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