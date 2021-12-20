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حل لغز العثور على جثة فتاة في القليوبية.. ماتت أثناء علاقة غير شرعية

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الإثنين، 20-12-2021 01:31 م

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة بنها بمديرية أمن القليوبية بالعثور على جثة (إحدى السيدات "تعمل بعيادة أسنان" - كائنة بدائرة قسم شرطة أول بنها) مُلقاة بطريق (شبرا / بنها الحر) والمعروفة بفتاة كفر شكر بدائرة المركز، ولا توجد بها إصابات ظاهرية ، وما قرره والد المتوفية بخروج كريمته متوجهة لعملها بعيادة الأسنان المشار إليها إلا أنها لم تعد.
تم تشكيل فريق بحث مُشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية ، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة صديق المتوفاة (طالب - مقيم بدائرة مركز شرطة كفر شكر)، تم استهدافه وأمكن ضبطه.
بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة ، وأقر بارتباطه بعلاقة عاطفية بالمتوفية ، حيث اصطحبها إلى شقة سكنية مستأجرة كائنة بمحافظة الجيزة ، ثم فوجئ بإصابتها بحالة إعياء وسقطت على إثرها مغشياً عليها وبدت عليها علامات الوفاة، وخشية افتضاح أمره ، استعان بصديقه (سائق مركبة "توك توك" - مقيم بدائرة مركز كفر شكر) "أمكن ضبطه" ووضع جثة المجنى عليها داخل حقيبة سفر كبيرة الحجم تحصل عليها من الشقة محل الواقعة.
وعقب حضور الأخير إليه رفقة صديقهما (بائع - مقيم بدائرة مركز كفر شكر) يستقلان سيارة "فان" قيادة (سائق - مقيم بدائرة مركز كفر شكر) دون علم الأخيران بالواقعة، استقل المتهم السيارة رفقتهم وبحوزته الحقيبة (التي بداخلها جثة المجنى عليها) وصولاً لمكان العثور ، حيث قام بإلقاء الجثة وانصرف بالحقيبة ومتعلقات المتوفاة "أرشد عنها".

باستدعاء صديقهما المشار إليه وقائد السيارة أيدا ما جاء بأقوال المتهمين دون علمهما بالواقعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 

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