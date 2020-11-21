حليمة بولند تنجو من الموت بأعجوبة:«بصلي 100 ركعة»

السبت، 21-11-2020
03:01 م
المصريون
تداول رواد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أنباء عن وفاة
الإعلامية الكويتية حليمة بولند
، داخل إحدى العيادات الطبية عقب خضوعها لعملية
تجميل وحصولها على جرعة زائدة من البنج.
وكشفت حليمة تفاصيل ما حدث معها، نافية أخبار وفاة
ها،
وقالت : "اليوم شفت الموت بعيني قسما بالله كنت راح أموت من إبرة البنج في العيادة؛
لأنه الظاهر جرعة التخدير كانت عالية وزائدة وحسيت إنه روحي قاعدة تطلع" .
وتابعت: "ورب الكعبة وقمت أتشهد واقرأ قرآن وركبولي
جهاز الأوكسجين والحمد لله قمت بالسلامة وبصلي 100 ركعة شكر الحين إن شاء الله، ألف
حمد وشكر لك يا رب"
وختمت : " ديروا بالكوا من البنج والتخدير في العيادات
والله نصيحة من تجربة حبيت أفيدكم من تجربتي عشان تخلون بالكم والله الحافظ يا رب".