الأحد 11 يوليه 2021
توقيت مصر 23:59 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

حليمة بولند تظهر بالحجاب بشكل صادم (فيديو)

تقتل خطيبها وتحرق جثته قبل حفل زفافهما والسبب صادم!

رهف القنون تثير الغضب بصور تُظهر أماكن حساسة في جسدها

نجل يونس شلبي يفجر مفاجأة صادمة عن سبب وفاته: هزيمة الزمالك

بث مباشر.. مباراة الأهلي ومصر المقاصة في الدوري

السعودية تعلن اقترابها من توديع كورونا

10 فوائد مذهلة لتناول سمك السلمون تجعلك تحافظ عليه يوميًا

الديوان الأميري في الكويت يعلن عن حالة وفاة

«تلاتة كيلو بوفتيك».. إيمان السيد تكشف سر عدم زواجها

أول دولة عربية تخالف السعودية: الأربعاء أول أيام عيد الأضحى

ADS
 

حليمة بولند تظهر بالحجاب بشكل صادم (فيديو)

83417Image1-1180x677_d
حليمة بولند
Native
الأحد، 11-07-2021 11:55 م

ظهرت الإعلامية الكويتية، حليمة بولند، في فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهي ترتدي الحجاب وظهرت بملامح مختلفة تماماً بالنسبة للجمهور الذي اعتبر ان شكلها تغيّر كثيرا بعد هذا التعديل، واصبح شكلها صادمًا للجميع.
ولم يكن الغريب ارتداء حليمة بولند- دائمة إثارة الجدل- ارتدائها الحجاب فقط بل خضوعها المستمر لعمليات التجميل والحقن والفيلر فأشار متابعيها ان الموضوع أصبح مبالغ به خصوصاً بعد ان قامت بتحديد وجهها بشكل مبالغ فيه ونفخ شفتيها مع الاشارة انها جميلة في الاصل وليست بحاجة الى كل هذه التعديلات التي تقوم بها.
 

إقرأ ايضا

Capture

تقتل خطيبها وتحرق جثته قبل حفل زفافهما والسبب صادم!

2469245_1611309643

رهف القنون تثير الغضب بصور تُظهر أماكن حساسة في جسدها

algetoday-ؤرلات

نجل يونس شلبي يفجر مفاجأة صادمة عن سبب وفاته: هزيمة الزمالك

أخبار متعلقة

Capture

دعاء فاروق: تزوجَت خوفًا من العنوسة واكتشفت الصدمة ليلة الدخلة

2202118105750833010049

فنانة شهيرة تثير الجدل: معنديش وقت للصلاة (فيديو)

image

غير مُبشّرة.. تطورات الحالة الصحية لـ وائل الإبراشي وإيمان الحصري

1545900_0

بعد نشرها تسريب والده.. حسام حبيب يتهم إعلامية شهيرة بإدارة شبكة مشبوهة

Capture

«مش أنا».. حلا شيحة تحذف صور فيلمها الأخير وتتبرأ منه وتعود للحجاب

297356-1p27

إعلامية كويتية: صدام حسين سبب موجة الحر والغبار التي يتعرض لها الخليج