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حلوة وعجبتني.. اعترافات موظف عاشـ.ر ابنته لمدة عام

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الأربعاء، 30-04-2025 09:18 ص

 

 

تباشر النيابة العامة بجنوب الجيزة تحقيقات موسعة في اتهام موظف بمعاشرة ابنته معاشرة الأزواج بمنطقة الهرم لمدة عام كامل.

وقرّرت النيابة عرض الفتاة القاصر على مصلحة الطب الشرعي لبيان صحة اتهامها.

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة بعدما قال المتهم في محضر الشرطة أنه أعجبه ملامح ابنته فقرّر معاشرتها معاشرة الأزواج، وقرّرت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة

كانت البداية بتلقي المقدم مصطفى الدكر، رئيس مباحث قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة بلاغًا من سيدة تبلغ من العمر 52 عامًا، بصحبة ابنتها البالغة من العمر 17 عامًا، واتهمت زوجها ووالد ابنتها 53 سنة، موظف، بالاعتداء جنسـ..ـيًا على ابنتهما القاصر.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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