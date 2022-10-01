حلمي طولان يثير الجدل: هذا اللاعب المصري أفضل من صلاح 100 مرة
حلمي طولان
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Teads
السبت، 01-10-202208:32 ص
أطلق حلمي طولان، المدير الفني السابق لنادي انبي، تصريحا
ناريا، خلال حواره مع الإعلامية إيمان أبو طالب، في برنامج بالخط العريض الذي تقدمه
على شاشة قناة الحياة، حيث أشار إلى أن أحمد حسام ميدو «أفضل فنيا 100 مرة من النجم
المصري محمد صلاح»- على حد زعمه-.
وقال نجم نادي الزمالك، إن أحمد حسام ميدو، لديه إمكانيات
فنية ضعف إمكانيات النجم العالمي محمد صلاح 100 مرة.
كما علق حلمي طولان نجم نادي الزمالك الأسبق على أزمته مع
المهندس يحيى الكومي رئيس نادي الإسماعيلي قائلا ' فوجئت أن الكومي يصدر تصريحات يقول
فيها إن: الاسماعيلي لا يحتاج خدماتي حاليا؛ فرددت عليه وقلت: إنني لا أفكر في تدريب
الإسماعيلي في ظل قيادة الكومي للنادي.
وعن أسباب تراجع نتائج الاسماعيلي؛ قال طولان أن النادي ضحية
ادارته وخلال الحلقة الخاصة كشف طولان العديد من الأسرار والكواليس لأول مرة.