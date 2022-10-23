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حلمي بكر يفجر مفاجأة صادمة تقلب الموازين في أزمة شيرين وحسام حبيب

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حلمي بكر
Native
Teads
الأحد، 23-10-2022 02:46 م

كشف الملحن المعروف حلمي بكر، مفاجأة صادمة حول أزمة الفنانة شيرين عبد الوهاب، وحقيقة تورط الفنان حسام حبيب في تعاطيها المخدرات.

وقال الملحن حلمي بكر في لقاء ببرنامج قعدة ستات، إن شيرين عبد الوهاب تتعاطى المخدرات قبل ارتباطها بالفنان حسام حبيب، وأشار إلى أن ذلك أثر على أدائها الفني في الحفلات وجعل المقامات الموسيقية لديها تهتز في حفلاتها لأن المخدرات تفقد الإنسان أعصابه.

وأضاف حلمي بكر، أن شيرين عبد الوهاب كانت عظيمة منذ انطلاقتها مع الفنان تامر حسني وكانت ستصبح أعظم، لكن في الوقت الحالي اختلفت لأن في الفترة الأخيرة كانت خارج التون. 

يأتي ذلك بعدما ضجت المواقع الإلكترونية ووسائل الإعلام، بالعديد من الأخبار التي كشفت عن دخول شيرين عبد الوهاب لمستشفى أمراض نفسية في مصر الجديدة، للعلاج من الإدمان، وذلك بعدما اصطحبها شقيقها محمد، لهذه المستشفى لتلقي العلاج فيه.

 

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