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حلمي بكر: خسرت كل شئ ومفيش حد بيسأل عليّ ومنتظر الموت على سريري

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حلمي بكر
الإثنين، 11-09-2023 01:46 م

قال الموسيقار والملحن حلمي بكر، إنه يعاني من حالة نفسية وصحية سيئة جدا، ولا يفارق فراش المرض بعد عودته من المستشفى.

وأضاف في تصريحاته للصحفيين قائلا: "الجميع أصبحوا لا يطمئنون عليا بعد أزمتي الصحية، وأعاني من مشاكل نفسية لم أستطع التغلب عليها مما أدى إلى تدهور حالتي الصحية".

وأشار إلى أن أزمته الصحية الأخيرة أنهت على الكثير من ثروته قائلا: "أنا خسرت كل حاجة في فترة مرضي ودخلت المستشفى على رجلي وخرجت على كرسي ولم أخرج من بيتي منذ أكثر من شهرين، وأنتظر أمر الله على فراشي".

الجدير بالذكر أن الملحن حلمي بكر قد تعرض لأزمة صحية حادة مطلع العام الحالي، تسببت في غيابه عن الساحة الفنية منذ ذلك الحين .

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