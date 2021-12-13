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حلمي بكر: تزوجت 13 فتاة وانفصلت عنهن لنفس السبب

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حلمي بكر
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الإثنين، 13-12-2021 01:29 م

كشف الموسيقار حلمي بكر عن عدد زيجاته، قائلا:" تزوجت 13 مرة بسبب حبي للاستقرار"، و بالرغم من انفصالي عنهن إلا أننا مازلنا أصدقاء".
وتابع حلمي بكر خلال لقائه مع برنامج "نص الكلام" المُذاع على فضائية "آخر النهار"، :" حتى الآن لم أجد زوجة قادرة على فهم شخصيتي"، متابعا:" كلهم فهموني غلط".
وواصل:" كان لازم أتزوج زواج تقليدي مبني على التفاهم والحب".
وكشف الموسيقار حلمي بكر، تفاصيل زواجه من الفنانة سهير رمزي، قائلا:" لم أتزوجها وهي قاصر".. متابعا:" قمت بخطبتها وهي في سن الـ  16 وتزوجتها وهي في سن الـ 21 وانفلصنا وهي في سن الـ 24.
وقال الموسيقار حلمي بكر إن "فترة الخطوبة من سهير رمزي كانت كلها مشاكل.. وبليغ حمدي سبب زواجنا"، متابعا:" جمعتني بها علاقة قوية وكلها خير".
 

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