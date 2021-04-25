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حلمي بكر: أنا أشطر من الشيطان.. وخايف أموت وحيد في شقتي

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حلمي بكر
 
الأحد، 25-04-2021 10:59 ص المصريون

قال الموسيقار الكبير حلمي بكر، بأنه يعيش وحيدًا، ولا أحد يخدمه في شقته التي يسكن بها، لكن الذي يشعر به هو خوفه من وفاةه، دون أن يسأل عنه أحد.
وتابع الموسيقار خلال حديثه مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامجها "العرافة"، ردًا على سؤالها:" انت أشطر ولا الشيطان؟"، قائلًا: “أنا أشطر من الشيطان، لأن الشياطين لما بيشوفوا الإنسان بيقولوا أنتوا بتلبسونا التهمة ليه، أنتوا بتعمل أكتر من كده”.
وعلق على أحد المواقف مع المطربة أم كلثوم، وقيامه بإغلاق الهاتف بوجهها قائلًا: “لما قفلت السكة في وش أم كلثوم كنت مرعوب منها، عبد الوهاب محمد إداني التليفون وقالي كلمها، مكنتش مصدق فقلت في بداية المكالمة نعم يا أختي، قالتلي أخرس يا قليل الأدب، فقفلت السكة في وشها، مكنش في دماغي إنها السيدة أم كلثوم”.
ولفت في سياق الحلقة أيضًا، إلى أنه لم يهاجم الفنان عمرو دياب، لكن هناك فرقًا بين الغناء والطرب فهما أمران مختلفان وفق وصفه، مشيرًا إلى أن الغناء لغة عالمية، أما المطرب فهو يغني على خط واحد لأنه سيرتجل: “مقولتش لعمرو دياب يغني، هو بيغني بطريقته عشان يبقى مغني، لكنه مش بيقدم طرب، ومحمد فؤاد أيضًا مُغني”.
وعلق بكر: “لكن أزمتنا الأخيرة هي موضة إن لو حد عاوز يشتهر يخلي حلمي بكر يشتمه”.


 

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