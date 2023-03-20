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"حلق وتاتو".. نجل الفنانة أنغام يصدم الجميع بظهور "غير لائق"

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"حلق وتاتو".. نجل الفنانة أنغام يصدم الجميع بظهور "غير لائق"

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انغام وابنها
Native
Teads
الإثنين، 20-03-2023 09:52 ص

 

تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، فيديو لابن الفنانة أنغام وهو يظهر فى استاد لتشجيع كرة القدم.

و ظهر ابن انغام بشكل غير لائق صدم الجمهور ، فهو اعتمد على ارتداء حلق فى الأذن و بيرسنج فى الحاجب ووشوم على جسده، وهو ما عرضه لبعض الانتقادات.

كانت المطربة أنغام تحدثت عن مشوارها الفنى، معقبة: «هعترف بقى».

وأوضحت أنغام خلال حوارها مع  برنامج “الحكاية”، المذاع عبر قناة “إم بى سى مصر”تقديم عمرو أديب، أنها بدأت حفظ الأغانى فى سن الخمس سنوات، ودخلت الإذاعة المصرية فى سن الـ 15 عاما".

وأشارت المطربة أنغام إلى أن شهرتها بدأت فى سن الـ 16 عامًا بأغنية «الركن البعيد الهادى» عام 1989، منذ أكثر من 20 عامًا.



 

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