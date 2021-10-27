الأربعاء 27 أكتوبر 2021
توقيت مصر 23:45 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

بيان من شرطة الرياض بشأن فيديو مخل في الشارع

تزامنًا مع أزمة جورج قرداحي..السعودية تصنف جمعية لبنانية كيانًا إرهابيًا

السعودية ترد رسميًا على تصريحات جورج قرداحي

ياسمين صبري: «ربنا حبيبي وأنا حبيبته.. وبعتبر مليش أب بسبب اللى عمله»

بالصور.. الداخلية تعلن مقتل الشاب الذي هدد فتاة ووالدها

فنانة شابة تتعرض للتحرش من بطل مسرحية "عفركوش" والنيابة تحقق

كويتي يسلم والدته للشرطة: تحتفظ بجثة ابنتها في المنزل منذ 5 سنوات

نجاة ركاب طائرة مصر للطيران من الموت أثناء هبوطها في السعودية(صور)

«نقل لها مرض جنسي من عاهرة».. حكم قضائي ضد روان بن حسين لصالح طليقها

جامعة جدة: ممنوع لبس الطالبات لهذه البناطيل

ADS
 

حلا شيحة تعود لإثارة الجدل بمنشور مفاجيء: فاكر نفسك بتفهم؟

20210224115341120
حلا شيحة
Native
الأربعاء، 27-10-2021 09:24 ص
أثارت الفنانة المعتزلة حلا شيحة، الجدل مجدداً برسالة حادّة غامضة على حسابها الخاص بإنستجرام.
ونشرت حلا صورة وأرفقتها بتعليق هجومي قالت فيه: “مهما تكون متعلم و بتفهم و كوووول ومثقف و غني أو حتى فقير أو فاكر نفسك إنك بتفهم في كل حاجة، أزاي بتعامل الناس ده اللي بيبين أنت إيه فعلاً”.
وأضافت: “عامل الناس كما تُحب ان تُعامل، قال النبي عليه الصلاة والسلام: «إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلساً يوم القيامة أحاسنكم أخلاقاً، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون، قالوا: يا رسول الله قد علمنا «الثرثارون والمتشدقون» فما المتفيهقون ؟ قال: «المتكبرون». رواه الترمذي”.
وتركت حلا جمهورها في حيرة وتساءل المتابعون عن سبب هذا المنشور وهل تقصد أحد من الفنانين أم لا، خاصة بعد دخولها في أزمة بسبب موقفها مؤخرًا باعتزال الفن ومهاجمة بعض زملائها، كما ان والدها خرج بتصريحات تحمل هجومًا عليها.

 

إقرأ ايضا

6055e6554c59b7441326adb0

بيان من شرطة الرياض بشأن فيديو مخل في الشارع

5aff45d095a597c17c8b45bd

تزامنًا مع أزمة جورج قرداحي..السعودية تصنف جمعية لبنانية كيانًا إرهابيًا

188-140719-fcpskaexiamssys_700x400

السعودية ترد رسميًا على تصريحات جورج قرداحي

أخبار متعلقة

2021_6_26_14_27_27_667

منة فضالي: معنديش مشكلة اتجوز داعية إسلامي وتفجر مفاجأة عن زواج حلا شيحة

1120203019722258506064

شمس الكويتية تصدم الجميع: « كلنا مارسنا علاقات خارج الزواج» (فيديو)

img_7276

غضب عارم..عارضة أزياء سعودية تتخطى كل الحدود وتتخلى عن ملابسها بالكامل

90900-645x316

تطور مفاجئ بشأن «المحلل الشرعي» بعد أن أثار الجدل

Capture

والد حلا شيحة: لم أتحدث معها منذ 3 شهور.. ووالدتها تفجر مفاجأة

5dd84b48421aa977a967fbae

رسالة من رمضان صبحي إلى حلا شيحة بعد ارتدائها الحجاب والأخيرة تُعلق