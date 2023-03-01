حلا شيحة تصدم الجميع بوصلة رقص وسيجارة: مفيش أحلى من البساطة





نشرت رشا شيحة شقيقة الفنانة حلا شيحة مقطع فيديو عبر حسابها بتطبيق انستجرام.

وظهرت الفنانة حلا شيحة بدون حجاب وهى ترقص مع صديقاتها على أنغام إحدى أغانى عمرو دياب الشهيرة ممسكة بالسيجارة .

وعلقت حلا شيحة على الفيديو قائلة “ مفيش أحلى من البساطة ”

وأثارت الفنانة المعتزلة حلا شيحة جدلاً واسعاً خلال الأيام الماضية بعد ظهورها بدون حجاب وحذف جميع صورها عبر حسابها بتطبيق انستجرام وأنباء انفصالها عن زوجها معز مسعود، بالإضافة إلى مشاركة عدد من الرسائل الغامضة على انستجرام.

ومازال معز مسعود يحتفظ بصوره مع حلا شيحة ويتابعها فقط على انستجرام ، لتكون هى الوحيدة ضمن قائمة متابعي معز مسعود، الأمر الذى جعل المتابعين يتكهنون بعدم انفصال الثنائى حتى الآن .

حرصت الفنانة حلا شيحة على الظهور في أكثر من صورة بدون حجاب وذلك عبر حسابها عبر انستجرام.

كما قامت حلا شيحة بحذف جميع صورها مع زوجها الداعية معز مسعود وذلك عبر انستجرام .

وبعد أن حذفت الفنانة حلا شيحة جميع صورها من على حسابها بـ"إنستجرام" وأثارت الجدل بظهورها بدون حجاب، صدمت جمهورها من جديد بتصرف غريب، حيث كتبت فنانة في الوصف الخاص بحسابها وهو الأمر الذي جعل الجمهور يتعجب ويتساءل: هل ستعود للفن مرة أخرى؟.

عيد ميلاد حلا شيحة:

احتفلت الفنانة حلا شيحة بعيد ميلادها بصورة من غير حجاب نشرتها عبر حسابها على إنستجرام وصدمت بها جمهورها.

احتفلت الفنانة هنا شيحة بعيد ميلاد شقيقتها حلا شيحة، وعيد زواج والديها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

ونشرت هنا شيحة صورًا من الطفولة لعائلتها، وعلقت كاتبة: “حبيبتي حلولاااا اختي وتوأم روحي.. عيدك اليوم احلى عيد .. جيتي في عيد زواج مامي وبابي.. تتويج للحب فانت الحب.. انت الحنية.. انت الطيبة .. احلي حلا وانتي الحلا كله.. كل سنه وانتي طيبة.. وامي وابي انتم الحياه والدنيا.. ربنا يخليكوا لينا نعم السند والضهر والحب والامان.. عيد جواز سعيد وحب مستمر وسكن وامان”.

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