حلا شيحة ترد على سؤال «حساس» استفزها عن زوجها

الأربعاء، 21-04-2021
06:06 م
محمد فضل
نشرت الفنانة حلا شيحة
، فيديو تاملت فيه البحر عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي ”إنستجرام“، وكتبت رسالة أشبه بدعوة وتحدثت فيها عن قدرة الله ونعمه، قائلة :”الله الجميل وحده الذي يملك خفايا قلوبنا ما يدور في أعماق صدورنا وحقيقة مشاعرنا وأسرار مخاوفنا، فهو الأول ليس قبله شيء وهو الآخر ليس بعده شيء“.
وأضافت ”الكون كله بكل جماله وأسراره وكواكبه التي لا تُعد ولا تُحصى لا يصف واحدا في المئة من جمالك يارب وقدرتك وقوتك وجلالك، نجلس في بقعة واحدة نتأمل فتهدأ نفوسنا فما بال لو رأيناك“.
وردت حلا شيحة
على سؤال "حساس ومحرج" من إحدى متابعتها، حيث علقت بقولها ”ناوية تصيري داعية مثل زوجك يللي عم يتزوج ويطلق كل شوية“، في إشارة لمعز مسعود
المعروف عنه كثرة الزواج والطلاق. لترد حلا شيحة
عليها بقولها ”يشرفني أكون زي جوزي، وبعدين ما يتجوز أو يطلق ده قسمة ونصيب“.