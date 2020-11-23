حلا شيحة تثير الجدل بارتداء الحجاب مرة أخرى.. ما علاقة معز مسعود؟

الإثنين، 23-11-2020
10:41 ص
المصريون
أثارت الفنانة حلا شيحة
، الجدل بين
متابعيها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، بعد نشر صورة عبر خاصية
"استوري"، وهي ترتدي الحجاب
وممسكة بالمصحف الشريف مبتسمة وكتبت على صورتها
معلقة: "لحظات مع القرآن".
وقد أثارت حلا شيحة
الجدل بهذه الصورة خصوصاً
بعدما كانت انتشرت بعض الأخبار عن علاقة عاطفية تجمعها بالداعية الإسلامي معز مسعود
.
وقد تزايد الحديث عن هذه العلاقة المفترضة
تعليق حلا شيحة
على آخر صورة نشرها مسعود على صفحته.
يشار إلى أن حلا شيحة
انفصلت عن زوجها وجاءت
إلى مصر بصحبه أطفالها الأربعة منذ فترة طويلة ولم يكن هناك انفصالها رسميا طوال هذه
الفترة حتى تم عملية الطلاق بالشهر العقاري بالإسكندرية بتوكيل من محاميه.
وعادت حلا شيحة
إلى التمثيل مرة أخرى وخلعت
الحجاب
والنقاب، بعد سنوات من الإلتزام به.