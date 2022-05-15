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«حلاق» يقتل زوجته وابنته بطريقة بشعة ثم يتخلص من حياته

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الأحد، 15-05-2022 12:35 م
استيقظ أهالي قرية عرب الحصار بمركز الصف جنوب الجيزة، على مذبحة أسرية، حيث تخلص شخص من زوجةه وابنةه قبل أن يلحق بهما منتحرا داخل المنزل.
 المعاينة التي أشرف عليها اللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية بالجيزة، بينت أن المتهم هشم رأسي زوجةه وابنةه وشنق نفسه في السقف.
ويعكف رجال المباحث على جمع المعلومات لكشف ملابسات الحادث في الوقت الذي أشارت التحريات الأولية استنادا الجيران إلى أن الزوج كان يعاني من مرض نفسي.
تبين بالفحص المبدئي، أن شخصا يدعى "أنور" يعمل حلاق، اعتدى بالضرب على زوجةه وابنةه بآلة حادة ثم شنق نفسه في ظروف غامضة.
جرى نقل الجثامين إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر المحضر اللازم وأخطر اللواء علاء فاروق مدير أمن الجيزة بالواقعة.
 

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