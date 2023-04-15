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حكيمي يصدم زوجته بمفاجأة جديدة .....تفاصيل

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حكيمي وزوجته
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السبت، 15-04-2023 12:22 م نسمه عبد الوهاب
تعرضت هبة عبوك زوجة اللاعب المغربي أشرف حكيمي، لصدمة قوية خلال محاولاتها الحصول على نصف ثروة مدافع باريس سان جيرمان بعد انفصالهما.
وانفصلت الممثلة الإسبانية من أصول تونسية البالغة 36 عاما عن حكيمي البالغ 24 عاما مؤخرا بعد قيام فتاة بالتوجه إلى مركز الشرطة في شهر فبراير الماضي لاتهام اللاعب بالاعتداء الجنسي عليها في منزله.

وبحسب ما أوردته مجلة First Mag فإن هبة عبوك حاولت الاستيلاء على نصف أصول وثروة الدولي المغربي ولكنها تعرضت لصدمة هائلة بعدما عرفت أن اللاعب لا يملك شيئا باسمه.
وأشارت المجلة إلى أنه رغم اعتبار حكيمي أحد أعلى اللاعبين أجرا في الدوري الفرنسي، حيث يحصل على ما يزيد عن مليون يورو شهريا، إلا أنه يضع كامل دخله تحت اسم والدته منذ فترة طويلة.
 

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