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حكم نهائي واجب النفاذ بحبس مرتضى منصور بتهمة سب محمود الخطيب

مرتضى منصور يعلن عن مكافأة خيالية للاعبي الزمالك

داخل فندق بدبي.. لاعب شهير يبتز فتاة بصور عارية وشقيقه يتهمه بمعاشرة زوجته