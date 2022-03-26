حكم نهائي.. إعدام نجل الفنان المرسي أبوالعباس

السبت، 26-03-2022
04:11 م
قضت محكمة النقض - الدائرة الجنائية - اليوم برئاسة المستشار
/ محمد رضا حسين وعضوية المستشارين / على حسنين ، عادل عمارة ،أحمد أمين ، وهشام الجندي
ود. أكرم بكري ، وتامر الجمال ، وحسن عبد الحميد ، وحسام حسين الجيزاوي ومحمد كامل
باشا، بتأييد حكم الإعدام الصادر من محكمة جنايات الجيزة عام ۲۰۱۹بإعدام المتهم/
صلاح المرسي أبو العباس نجل الفنان المرسي
أبو العباس
وترجع وقائع الدعوى إلى قيام المتهم - بقسم شرطة بولاق الدكرور
إلى قيام المتهم بقتل زوجته
هبة الله عادل إبراهيم ، بأن أعد کابل وانقض عليها مطوق
عنقها عاصرة إياه خارت قواها وأطبق بقبضتيه ضاغطة على عنقها حتى أودى بحياتها.
واقترنت تلك الجناية بجنايتين أخرتين بأن قتل طفلتيه / حبيبة
وجنة الله بذات الطريقة وكان ذلك الإصرار والترصد.
وقضت محكمة جنايات الجيزة بإحالة أوراقه للمفتى ثم قضت بإعدامه
. وقضت محكمة النقض اليوم بتأييد حكم الإعدام .