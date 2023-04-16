الأحد 16 أبريل 2023
توقيت مصر 17:28 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

الجيش السوداني يعلن هروب "حميديي"

قداس القيامة بدل صلاة التراويح.. التليفزيون المصري يقع في خطأ فادح (صورة)

بداية الخلاف الذي انتهى بالحرب.. ماذا حدث بين البرهان وحميدتي؟

قتل بطل رياضي أمام والدته بـ13 رصاصة.. القبض على ضابط كويتي من الأسرة الحاكمة

الكشف عن عدد القتلى والمصابين في اشتباكات السودان

مشهورة سعودية: 4 علامات تدل على تلاعب الرجل بالفتاة أثناء العلاقة بينهما قبل الزواج

السبت.. أول أيام عيد الفطر في هذه الحالة

فيديو صادم.. قتل نائب هندي مسلم وشقيقه على الهواء مباشرة

شاهد.. طاقم الطائرة السعودية يفترشون الأرض بعد حرق طائراتهم في السودان

إسقاط طائرة أجنبية واشتعال الحرب.. آخر تطورات أحداث السودان

ADS
 

حكم قضائي عاجل بعزل مرتضى منصور من رئاسة الزمالك.. تعرف على السبب

مرتضى-منصور-1
مرتضى منصور
Native
Teads
الأحد، 16-04-2023 12:19 م
قضت الدائرة الثانية  بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بإلزام وزير الشباب والرياضة بزوال عضوية المستشار مرتضى منصور كرئيس لنادي الزمالك، واستبعاده ‏من مجلس الإدارة.
 جاء ذلك فى الدعوي المقامة من عبدالله جورج و3 أخرين، والتي يطالبون فيها بإلزام وزير الشباب والرياضة بزوال صفة مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، وذلك في الدعاوى التي حملت أرقام  ٧٠٤٥٨ لسنة ٧٦ قضائية، والثانية رقم ٧٠٤٥٦ لسنة ٧٦، ٧٠٤٥١ ، ٧٠٤٥٢ لسنة ٧٦ قضائية، واختصمت تلك الدعاوى وزير الشباب والرياضة بصفته.

وذكرت الدعاوى أن محكمة النقض أصدرت حكمها النهائي والبات في 25 فبراير الماضي، ‏بتأييد حبس مرتضى منصور شهراً لإدانته بسب وقذف رئيس النادي الأهلي محمود ‏الخطيب، على النحو الذي يزول معه استمراره على رأس مجلس إدارة نادي الزمالك، لفقده ‏بصدور ذلك الحكم أحد شروط الاستمرار في عضوية الأندية والهيئات الرياضية الواردة ‏بلائحة الأندية الرياضية.‏
واستندت الدعاوى إلى المادة 28 من لائحة النظام الأساسي للأندية المعروفة باللائحة ‏الاسترشادية والتي تشترط فيمن يترشح لعضوية مجالس إدارات الأندية الرياضية، ألا يكون ‏قد صدر ضده أية أحكام نهائية سواء بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة في جريمة مخلة ‏بالشرف، أو الأمانة، أو قضي بشهر إفلاسه بحكم بات، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، أو ‏من صدر ضده قرار بالشطب طوال مدة الشطب.‏

كما استندت الدعاوى إلى المادة 41 من ذات اللائحة والتي تنص على زوال عضوية أي ‏عضو من أعضاء مجلس الإدارة في حالة صدور حكم نهائي بعقوبه مقيدة للحرية ضده، أو ‏قضي بشهر إفلاسه بحكم بات مالم يكن قد رد إليه اعتباره.‏
 

إقرأ ايضا

thumbs_b_c_a9a1e87dcfc02758d6fc5ab7328d6cdc

الجيش السوداني يعلن هروب "حميدتي"

تنزيل

مشهورة سعودية: 4 علامات تدل على تلاعب الرجل بالفتاة أثناء العلاقة بينهما قبل الزواج

596

السبت.. أول أيام عيد الفطر في هذه الحالة

أخبار متعلقة

IMG-20230220-WA0031-780x470

الأهلي يكشف حقيقة ضم إمام عاشور ....تفاصيل

كهربا

المادة 24 أنقذته.. مفاجأة بشأن غرامة كهربا للزمالك

image

حكم قضائي جديد ضد مرتضى منصور بتهمة سب الخطيب وشوبير

702

مهيب عبدالهادي يكشف موعد مباراة الأهلي والزمالك في السوبر

311075_0

الكشف عن راتب المدير الفني الجديد للزمالك

93497

"عزل مرتضى منصور".. قرار جديد من القضاء بشأن رئاسة نادي الزمالك