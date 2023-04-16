حكم قضائي عاجل بعزل مرتضى منصور من رئاسة الزمالك.. تعرف على السبب

الأحد، 16-04-2023
12:19 م
قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بإلزام وزير الشباب والرياضة بزوال عضوية
المستشار مرتضى منصور
كرئيس لنادي الزمالك
، واستبعاده من مجلس الإدارة.
جاء ذلك فى الدعوي
المقامة من عبدالله جورج و3 أخرين، والتي يطالبون فيها بإلزام وزير الشباب والرياضة
بزوال صفة مرتضى منصور
، رئيس نادي الزمالك
، وذلك في الدعاوى التي حملت أرقام ٧٠٤٥٨ لسنة ٧٦ قضائية، والثانية رقم ٧٠٤٥٦ لسنة
٧٦، ٧٠٤٥١ ، ٧٠٤٥٢ لسنة ٧٦ قضائية، واختصمت تلك الدعاوى وزير الشباب والرياضة بصفته.
وذكرت الدعاوى أن محكمة النقض أصدرت حكمها النهائي والبات
في 25 فبراير الماضي، بتأييد حبس مرتضى منصور
شهراً لإدانته بسب وقذف رئيس النادي
الأهلي محمود الخطيب، على النحو الذي يزول معه استمراره على رأس مجلس إدارة نادي الزمالك
،
لفقده بصدور ذلك الحكم أحد شروط الاستمرار في عضوية الأندية والهيئات الرياضية الواردة
بلائحة الأندية الرياضية.
واستندت الدعاوى إلى المادة 28 من لائحة النظام الأساسي للأندية
المعروفة باللائحة الاسترشادية والتي تشترط فيمن يترشح لعضوية مجالس إدارات الأندية
الرياضية، ألا يكون قد صدر ضده أية أحكام نهائية سواء بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة
في جريمة مخلة بالشرف، أو الأمانة، أو قضي بشهر إفلاسه بحكم بات، ما لم يكن قد رد
إليه اعتباره، أو من صدر ضده قرار بالشطب طوال مدة الشطب.
كما استندت الدعاوى إلى المادة 41 من ذات اللائحة والتي تنص
على زوال عضوية أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة في حالة صدور حكم نهائي بعقوبه مقيدة
للحرية ضده، أو قضي بشهر إفلاسه بحكم بات مالم يكن قد رد إليه اعتباره.