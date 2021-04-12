حكم قضائي ضد فجر السعيد بعد تهكمها على شيخ كويتي

الإثنين، 12-04-2021
10:10 ص
المصريون
قررت محكمة الاستئناف الكويتية، تغريم
الإعلامية والكاتبة
فجر السعيد
(3000) دينار نحو (10000) دولار، بتهمة الإساءة للشيخ ضاري الفهد الصباح
في برنامج لها على قناة “سكوب”.
في التفاصبل، أمرت المحكمة بتعويض الشيخ ضاري (5001) دينار،
نحو (16500) دولار، وذلك في القضية التي رفعها ضد الإعلامية السعيد قبل عام، بحسب حسابات إخبارية محلية.
يذكر أن محكمة الجنايات قد قضت في نوفمبر الماضي ببراءة الإعلامية
من تهمة سب وقذف الشيخ ضاري، بعد رفع الأخير شكوى ضدها في إبريل من العام ذاته بتهمة
“السب العلني عبر وسائل الإعلام”، وقال إنها عبر برنامجها “على مسؤوليتي”، قالت تقصده:”الله
يلعن والديك”.