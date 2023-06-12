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حكم قضائي بإعدام مشرف أمن في كفر الشيخ.. ماذا فعل؟

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ارشيفية
الإثنين، 12-06-2023 02:46 م

 

قضت محكمة جنايات فوه "الدائرة الثالثة" في كفر الشيخ، اليوم الإثنين، حضوريًا بمعاقبة مشرف أمن بمستشفى دسوق العام بالإعدام شنقًا عما أسند إليه لإدانته بقتل ابن عمه بعزبة الشيخة عائشة التابعة لقرية سنهور المدينة بمركز دسوق داخل مسجد بسلاح أبيض "مطواة" بسبب خلافات بينهم.

 

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد حسين المر، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين خالد رمضان جعفر، وأحمد محمد خضر، وسكرتارية إبراهيم جمعة، وذلك في أحداث القضية رقم 10734 لسنة 2022 جنح مركز شرطة دسوق، والمقيدة برقم 3055 لسنة 2022 كلي كفر الشيخ.

 

كان المستشار سعود محمد نجيب، المحامي العام لنيابة كفر الشيخ الكلية، أحال المدعو "إبراهيم.خ.س.ز"، إلى محكمة جنايات فوه لإجراء محاكمته عما أسند إليه لأنه في يوم 4 يوليو 2022 قتل ابن عمه المجني عليه ميمي مبروك علي زهران عمدًا مع سبق الإصرار بأنه بيت النية وعقد العزم على قتل المجني عليه.

 

وتبين من أمر إحالة المتهم إلى محكمة جنايات فوه، وأعد لذلك الغرض سلاح أبيض "مطواه"، وتوجه إلى مكان تواجده داخل مسجد محل الواقعة فوجه إليه عدة ضربات بسلاحه الأبيض استقرت إحداها بمنطقة الصدر فأحدث إصابته الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعي، والتي أودت بحياته قاصدًا من ذلك إزهاق روحه.

 

وخلال جلسات المحاكمة اعترف المتهم بأنه قتل المجني عليه داخل المسجد، وأعرب عن ندمه الشديد، مؤكدًا: "بدعيله علطول وختمت له القرآن 5 مرات".

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