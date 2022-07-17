حكم جديد.. حبس وغرامة لمرتضى منصور في قضية سب محمود الخطيب

الأحد، 17-07-2022
02:37 م
قضت محكمة جنح مستأنف
القاهرة الاقتصادية بحبس مرتضى منصور
سنة مع الإيقاف وتغريمه 10 ألاف جنيه بتهمة
سب وقذف الكابتن محمود الخطيب
رئيس النادي الأهلي
وكانت محكمة القاهرة
الاقتصادية، قضت بمعاقبة المستشار مرتضى منصور
بالحبس
سنة، وتغريمه 10 آلاف جنيه،
وكفالة 10 آلاف جنيه، في الدعوى المقامة
من محمود الخطيب
، يتهمه فيهما بالسب والقذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وتحمل الدعوى المقامة من محمود الخطيب
، ضد المستشار مرتضى
منصور رقم 45 سنة 2022، ويتهم فيها محمود الخطيب
؛ المستشار مرتضى منصور
، بسبه
وقذفه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وتضمنت أوراق الدعوى
12 مقطعا مرئيا لمرتضى منصور
، احتوت على عبارات سب وقذف لمحمود الخطيب
وعائلته
وأعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي ومديره التنفيذي.
ووفقًا للدعوى الجديدة؛
التي حملت رقم 45 لسنة 22، يتهم محمود
الخطيب المستشار مرتضي منصور، بسبه وقذفه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.