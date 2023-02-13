حكم بسجن مشهورة مواقع التواصل عسل حسام عامين





قضت محكمة جنح الكرخ في العراق، بالسجن عامين بحق مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي في العراق، عسل حسام، بتهمة نشر "المحتوى الهابط".

وذكرت مصادر قضائية عراقية، ووسائل إعلام محلية، أن حكماً بالسجن سنتين صدر ضد الموديل، المشهورة على مواقع التواصل عسل حسام، وذلك خلال حملة أطلقتها وزارة الداخلية العراقية، لتعقب "المحتوى الهابط".

وأثارت الموديل العراقية الجدل أكثر من مرة، بسبب مقاطعها المرئية، والملابس التي ترتديها، والحركات التي تؤديها.

واعتقلت السلطات العراقية، مطلع الشهر الجاري، عسل حسام، في إحدى مناطق العاصمة بغداد، بتهمة نشر المحتوى السيئ ونشر مقاطع فيديو مخلة بالآداب العامة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وعسل حسام من مواليد العاصمة بغداد في العام 1995، وهي طالبة بكلية الفراهيدي. وفي وقت سابق، حصلت عسل حسام على لقب "ملكة الأناقة"، ضمن منافسة محلية.

وجاء اعتقال الموديل العراقية بعد أن شكلت وزارة الداخلية العراقية هيئة لمتابعة المحتوى المنشور في شبكات التواصل.

ويقبع حالياً أكثر من 10 مشاهير معروفين على منصة "تيك توك" خلف القضبان، بتهمة نشر "المحتوى الهابط"، أبرزهم سيدة الأعمال "أم فهد"، وقدوة الملقب بـ"سعلوسة"، وآخرون.