حكم بسجن داعية إسلامي شهير 1000 عامًا بتهم جنسية

الثلاثاء، 12-01-2021
11:01 ص
المصريون
أفاد التلفزيون التركي "إن تي في" بأن محكمة اسطنبول أصدرت حكما
ضد عدنان أوكتار، الداعية الشهير والمتهم في عدة قضايا، بالسجن 1075 عاما.
وكان أوكتار اعتقل في يوليو 2018، واتهم بتأسيس منظمة إجرامية، والاعتداء
الجنسي على الأطفال، والتحرش الجنسي، والعلاقات الجنسية مع القصر، والاختطاف،
والاغتصاب، والابتزاز
، وحرمان أشخاص من الحرية بطريقة غير قانونية، والتجسس
العسكري والسياسي، والاحتيال من خلال استغلال المعتقدات الدينية ومشاعر الناس،
وانتهاك الخصوصية، وتزوير الوثائق، وغيرها من الجرائم.
ومثل إلى جانب أوكتار في هذه القضية 236 شخصا، صدرت ضدهم أحكام بالسجن لمدد
متفاوتة.
ويوصف أوكتار الذي اشتهر باسم "هارون يحي"، بأنه كاتب تركي ،
ألّف أكثر من 300 كتاب في العلوم السياسية والمسائل الدينية والعامة، ترجمت إلى 76
لغة.
وكان قبض على أوكتار في عام 1986 بتهمة "محاولة استغلال الدين أو
المشاعر الدينية، وأيضا الأضرحة الدينية، بهدف إحداث تغيير جزئي للنظام الاجتماعي
أو الاقتصادي أو السياسي للدولة العلمانية".
وقضت المحكمة في ذلك الوقت بعدم وجود دليل على العمل الجنائي، وبعد ذلك تمت
تبرئة أوكتار وإطلاق سراحه من الحجز.
وفي عام 2011، أطلق أوكتار قناته "A9" بهدف بث
محاضراته الدينية على الهواء مباشرة، وسرعان ما حظيت حلقات برامجه التلفزيونية
باهتمام كبير من وسائل الإعلام التركية والدولية بسبب غرابتها الشديدة، خصوصاً تلك
التي يظهر فيها "القطط الصغيرة" كما يحب أن يطلق هو على الفتيات
الجميلات اللواتي يرتدين ملابس مثيرة ويضعن مساحيق تجميل ويرقصن ويتناقشن مع
أوكتار في موضوعات كان يطرحها على قناته الخاصة.