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حكم بسجن إماراتي وزوجته 66 عامًا.. تعرف على جريمتهما

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أرشيفية
الأحد، 14-01-2024 11:01 ص


وافقت محكمة النقض في أبوظبي، على أحكام قضت بإدانة مواطن وزوجته و16 متهماً من جنسيات مختلفة، في 12 قضية، لارتكابهم جرائم الإضرار بالمال العام، والتزوير، والرشوة، والتربح، والاستيلاء، والغش التجاري.
وتضمّنت أحكام الإدانة للمتهم الأول وزوجته "السجن لمدة 66 سنة وغرامات، ورد 39 مليون درهم إماراتي (حوالي 10.6 مليون دولار)، عن مجموع القضايا المحكوم بها"، وفقا لصحيفة "الخليج" الإماراتية.
و شملت الأحكام إدانة باقي المتهمين، بالسجن لفترات تتراوح بين ثلاث سنوات و15 سنة، وغرامات مالية تصل إلى 13 مليون درهم (حوالي 3.539 مليون دولار)، عن ارتكاب هذه الجرائم.
وذكرت النيابة العامة في أبوظبي أن المتهم الرئيسي وزوجته يديران نشاطًا إجراميًا مخالفًا للقانون، وأنشآ مخازن خاصة في منزلهما لتخزين مواد غذائية واستهلاكية منتهية الصلاحية، والعمل بمساعدة آخرين، على تعديل تاريخ الصلاحية وإعادة طرحها للبيع"، بحسب الصحيفة.
وشملت الجرائم التي ارتكبها المتهمون على "تقنين خط المياه الواصل لإحدى المزارع بالمخالفة وعدم تركيب عداد لها، وإحداث إتلاف في الأنابيب الخاصة بمرفق المياه، والشروع بالاستيلاء على طريق عام يفصل بين مزرعتين، وتعطيل سير وسائل المواصلات العامة البرية".
كما عمد المتهمون إلى "تقديم بيانات تجارية غير صحيحة ومضلّلة لسلع ومنتجات، من بينها منتجات غذائية عضوية، ما يعرّض صحة الناس وحياتهم للخطر، والترويج لسلع مغشوشة منتهية الصلاحية"، تبعًا لما ورد في الصحيفة.

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