الثلاثاء 29 نوفمبر 2022
توقيت مصر 16:05 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

شاهد.. فنانة كويتية شهيرة تحتفل بطلاقها للمرة الرابعة

الحكم على رئيس دولة عربية سابق بالسجن مدى الحياة بتهمة الخيانة العظمى

حلمي بكر يهاجم أصالة بسبب امتنانها إلى السعودية بدلًا من مصر: احنا اللي عملناكي

الفيفا يعلن عقوبات على منتخب ألمانيا ويكشف السبب

تورط موظفة ونجلها في سرقة 60 مليون جنيه شهريًا من الدعم التمويني

خادم الحرمين يصدر أمرًا ملكيًا جديدًا

هزت السعودية.. السبب الحقيقي وراء صفع شاب لرجل مُسن في مناسبة اجتماعية

تسريب فيديو فاضح لـ فنانة شهيرة.. وترد: أنا مطلقة وحرة ودا خطيبي

دهشة للجمهور.. طفل «ذا فويس كيدز» يفاجئ الجميع بزواجه (صور)

«استئصال رحم وأورام».. طبيب أنغام يكشف ما حدث لها

ADS
 

حكم الموسيقى والأغاني.. دار الإفتاء تحسم الجدل

2021-637721655735879207-587
مايك
Native
Teads
الثلاثاء، 29-11-2022 09:10 ص

ورد إلى دار الإفتاء، سؤال يقول "ما حكم الاستماع إلى الأغاني والموسيقى، وهل هو مباح مطلقًا؟

وأجابت دار الإفتاء، على السؤال بأن الاستماع إلى الأغاني والموسيقى ليس مباحًا على إطلاقه؛ فإن كان الغناء بألفاظ حسنة وله معانٍ شريفة وأهداف، وَيُؤَدَّى بطريقة لا تتنافى مع مكارم الأخلاق، ولا يشغل الإنسان عن أداء ما كلّفه الله تعالى به من فرائض وواجبات؛ فهو جائزٌ ولا شيء فيه.

هل كلمات الأغاني هي الحرام؟
ورد إلى دار الإفتاء، سؤال يقول صاحبه "هل كلمات الأغاني هي الحرام، أم الموسيقي المعزوفة بداخلها؟".

وأجاب الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية السابق، أن سيدنا الإمام الشافعي لما سئل عن كلمات الأغاني قال "كلام حسنه حسن وقبيحه قبيح" فالكلام الذي ليس به قدح في أحد أو انتقاص من أحد أو يهيج الغرائز أو يساعد على هدم الدول؛ فلا حرج فيه.

وأشار إلى أن العلماء اختلفوا في حكم الموسيقي، وما عليه دار الإفتاء، أن الموسيقى التي فيها سماع يرتقي بالوجدان ويلطف الذهن، فلا شيء فيها، وليس بهذه الموسيقى ما يخرج الإنسان عن وقاره، ولا تهيج مشاعره.

حكم الاستماع إلى الموسيقى

أفاد الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، بأن الغناء والموسيقى صوت، فحسنه حسن وقبيحه قبيح، موضحًا أنه إذا وجد شخص يدعو إلى الخير والقوة وحماية الأوطان، فهذا كلام حسن وموسيقى حسنة وتُحدث فى النفس معاني عالية وطيبة وهذا لا بأس به.

وذكر أنه لا مانع شرعًا من تعليم الأطفال في المدارس الأناشيد بمصاحبة الآلات الإيقاع إذا كانت هذه الأناشيد وطنية أو دينية أو سببًا لترسيخ بعض العادات الحسنة ونزع بعض العادات السيئة، وكانت كلماتها حسنة طيبة، وكانت هذه الآلات مما تساعد الأطفال على سرعة الحفظ وحسن الترديد.

جاء ذلك في إجابته عن سؤال: «هل يجوز تعليم الأطفال في المدارس أناشيد بمصاحبة بعض الآلات الموسيقية، ومنها تحديدًا: آلات الإيقاع كالطبلة والدف والمثلثات والكاستينات وجلاجل وشخاليل؟».

واستدل على حكم تعليم الأطفال الموسيقى بآلات الإيقاع بقول الشيخ المواق المالكي (ت897هـ) في "التاج والإكليل لمختصر خليل" (2/ 363، ط. دار الكتب العلمية): «قال الشيخ ابن عرفة عن الإمام عز الدين بن عبد السلام: الطريق في صلاح القلوب يكون بأسباب، فيكون بالقرآن، فهؤلاء أفضل أهل السماع، ويكون بالوعظ والتذكير، ويكون بِالْحِدَاءِ والنشيد، ويكون بالغناء بالآلات»ـ.
 

إقرأ ايضا

download

شاهد.. فنانة كويتية شهيرة تحتفل بطلاقها للمرة الرابعة

sijn

الحكم على رئيس دولة عربية سابق بالسجن مدى الحياة بتهمة الخيانة العظمى

57039_20221129111729

حلمي بكر يهاجم أصالة بسبب امتنانها إلى السعودية بدلًا من مصر: احنا اللي عملناكي

أخبار متعلقة

download

الإفتاء للأزواج: اختاروا أوقات ممارسة الجماع وابتعدوا عن هذه الثلاثة