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حقيقة وفاة «عروس السودان» التي أثارت الجدل

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السبت، 02-07-2022 03:18 م

انتشرت شائعة عبر  "فيسبوك" تقول بـ "وفاة عروس الموسم في السودان المهندسة إسلام الشهيرة بـ"فتاة الأستوب"، صاحبة لافتة عايزة عريس إثر هبوط حاد في الدورة الدموية".

ووفق روسيا اليوم نشر عدد من رواد موقع "تويتر" خبر وفاةها صباح اليوم الجمعة، ونشر آخرون معلومات منقولة عن زوجها تؤكد أنها بخير وأن خبر وفاةها مجرد شائعة.
فيما أكد حساب إخباري سوداني أن وفاةها شائعة، وقال: "مصطفى البرنس يعود وينفي خبر وفاة فتاة الاستوب بعد أن أعلن وفاةها إثر هبوط في الدورة الدموية ويقول طلعت نائمة!".
بدورها ذكرت مغردة حملت اسم لولا، أن "خبر وفاة فتاة الاستوب إشاعة.. زوجها ينفي الخبر ويقول إنها بصحة وسلامة وسط الأسرة".
ويأتي نبأ وفاة فتاة "الاستوب" بعد يومين فقط من إعلانها في بث مباشر عبر حسابها في مواقع التواصل الاجتماعي "طلبها الطلاق من زوجها"، بعد أقل من أسبوعين على زواجها.
جدير بالذكر أن حفل زفاف الفتاة السودانية إسلام والمعروفة باسم "فتاة الأستوب"، شغل السودانيين على وسائل التواصل، خاصة وأنها كسبت شهرة بعد وقوفها على إشارة مرور ورفعها لافتة تقول: "عايزة عريس، أرغب في الزواج، أقبل التعدد".
 

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