حقيقة وفاة جمال الشاعر في حادث مروع رفقة زوجته

الأحد، 21-11-2021
02:13 م
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أنباء عن وفاة
الإعلامي الكبير جمال
الشاعر وزوجته في حادث سير مروع.
وبعد الضجة التي احدثها الخبر، خرج الإعلامي جمال الشاعر
ليوضح حقيقة ما حدث ونجاته من
الموت بأعجوبة.
ونشر جمال الشاعر
، صورة لسيارته بعد تعرضة للحادث، وعلق علي الصورة:
"الحمد لله رب العالمين.. نحمدك يا الله حمد الشاكرين.. تعرضت وزوجتي لحادثة
مروعة... على بعد دقائق من العاصمة الإدارية... لطف الله سبحانه وتعالى نجانا بعد
أن..كادت السيارة تنفجر .. جزيرة وأسوار.. وظلمة موحشة تفاجئك بين طريق المحاجر..
والطريق الدائرى الأوسطى .. لا أعمدة.. ولا إضاءة ولا إشارات فسفورية ولاشئ.. وكأن
حياة الناس لعبة .. مفاجآت الطرق.. حديثة الإنشاء وماحولها من طرق جانبية.. ومخارج
.. كلها مأساوية تودى بحياة الناس.. اللهم احفظنا بحفظك يا أرحم الراحمين" .