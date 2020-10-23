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حقيقة وفاة الفنان عبد الرحمن أبو زهرة

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عبد الرحمن أبو زهرة
 
الجمعة، 23-10-2020 02:31 م متابعات - محمد إبراهيم

نفى الدكتور أشرف زكى نقيب الممثلين، ما أثير من شائعات مؤخرًا بشأن وفاة الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة.
وأكد "زكى" خلال تصريحات له، أنه لا أساس من الصحة لهذه الشائعات، مؤكدًا أن صحة الفنان القدير جيدة.
يذكر أن نجل الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، صرح مؤخرًا أن السبب وراء معاناة والده بالإكتئاب في الفترة الأخيرة، معللا أنه كان يشعر بذلك بسبب عدم تلقيه عروض لأعمال فنية جديدة.
وأضاف في تصريحات إعلامية قائلا: "هو وضح أكثر من مرة أن السبب في دا هو فترة قاعدته في البيت بسبب كورونا وحرصه منها، بالإضافة لأنه من شريحة عمرية معينة ممكن تأثر عليه الكورونا، والسبب الآخر هو وفاة زوجته أخر العام السابق وتأثره بوفاةها جدًا نفسيًا ومعنويًا".

 

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