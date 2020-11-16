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حقيقة نقل مرتضى منصور إلى العناية المركزة

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مرتضى منصور
 
الإثنين، 16-11-2020 07:51 م محمد فضل

كشف المستشار أحمد جلال إبراهيم ، نائب رئيس نادي الزمالك ، حقيقة تعرض مرتضى منصور رئيس النادي لوعكة صحية ونقله إلى العناية المركزة.
وقال إبراهيم في تصريحات لموقع صدى البلد ، ان مرتضى منصور بخير ، وانباء نقله للعناية المركزة غير صحيحة على الاطلاق ، وانه تواصل معه من دقائق هاتفيا.
وكان مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، عقد اجتماعا الجمعة الماضية واتخذ عدة قرارات بعد مناقشة العديد من الملفات التي تخص النادي المختلفة في الفترة المقبلة.
وأسفر اجتماع المجلس عن القرارات التالية: -
صرف جميع مستحقات اللاعبين.
مناقشة استعداد الفريق لمباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الأهلي.
اعتماد إعارة رزاق سيسيه وبيع محمد عنتر وأحمد رفعت للمصري.
وناقش مجلس الزمالك بعض الأمور الإدارية الخاصة بالنادي.
 

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