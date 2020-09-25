حقيقة زيادة أسعار تذاكر النقل العام

نفت وزارة النقل، ما تردد من أنباء بشأن رفع أسعار تذاكر أتوبيسات النقل العام خلال الفترة المقبلة.

وتواصل المركز الإعلامى للمجلس الوزراء، مع هيئة النقل العام والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتطبيق أي زيادة في أسعار تذاكر أتوبيسات النقل العام خلال الفترة المقبلة، مُوضحةً أن أسعار التذاكر الحالية كما هي دون إقرار أي زيادات عليها.

وفي سياق متصل، تم تدشين 3 خطوط جديدة للأتوبيسات المكيفة والتي تعمل بالغاز الطبيعي، ويصل عدد الأتوبيسات الجديدة إلى20 أتوبيساً تعمل بالغاز الطبيعي ليصبح 85 أتوبيساً بالقاهرة تعمل حالياً بالغاز، وقد تم تحديد أسعار تذاكر الأتوبيسات الجديدة ليصل سعر التذكرة بها إلى5 جنيهات لنصف الخط و10 جنيهات للرحلة كاملة أو أزيد من نصف الخط، وتشمل الخطوط الجديدة "النزهة الجديدة - الجامعة الأمريكية"، "ومساكن بيتشو – كورنيش النيل – المنيل – بولاق الدكرور"، و"الأميرية – المطرية – عباس العقاد – الجامعة الأمريكية".



