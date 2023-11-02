الجمعة 03 نوفمبر 2023
توقيت مصر 01:39 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

يقترب من رقم خيالي.. سعر الدولار اليوم في السوق السوداء

"استروني".. وصية مؤثرة للفنانة جواهر قبل وفاتها

شاهد.. أنس جابر تنهار من البكاء: لا يمكنني الاحتفال وأطفال فلسطين يقتلون

جيش الاحتلال يعلن عن مقتل 18 جندي في غزة

قرار صادم من ألمانيا تجاه "حماس" و "صامدون"

مفاجأة.. الأهلي يفسخ التعاقد مع موديست يناير القادم

حقيقة رفض منصة شاهد التعاقد مع "الكبير أوي" بسبب محمد سلاّم

شاهد.. ماذا حدث في مقابلة باسم يوسف الثانية مع بيرس مورجان

الاحتلال يعترف بمقتل قائد كتيبة على يد المقاومة أثناء التوغل في غزة

فيديو لآخر ظهور صادم لها.. وفاة الفنانة جواهر عن عمر 45 عامًا

حقيقة رفض منصة شاهد التعاقد مع "الكبير أوي" بسبب محمد سلاّم

Capture
محمد سلام
الخميس، 02-11-2023 01:47 م

 

 

انتشرت في الساعات الماضية، العديد من المنشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، التى تتحدث عن رفض “منصة شاهد” التعاقد مع مسلسل “الكبير أوي”، لـ أحمد مكي.

وتناولت هذه المنشورات، رفض “شاهد”، أسباب رفض المنصة التعاقد على المسلسل، حيث قال البعض إن السر هو مشاركة الفنان محمد سلام في المسلسل، والذى رفض مؤخرًا المشاركة في موسم الرياض لتقديم دوره في مسرحية “زواج اصطناعي

 فيما نقلت وسائل إعلام عن مصدر، أن كل ما يتم تداوله عار من الصحة، ولم يتم مناقشة الأمر مع منصة شاهد..

وتابع، أن هذه الشائعات هدفها تشويه العمل لأغراض أخرى، ولا يجب النظر إليها، ولا توجد أسباب واضحة لرفض عرض العمل على منصة شاهد.

 

اعتذار محمد سلام تضامنا مع غزة

 وجاءت هذه الشائعات بعد أن قدم "سلام اعتذاره عن عدم المشاركة في المسرحية، نظرا للأحداث الدامية في قطاع غزة واستمرار المجازر من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي على أهالي القطاع.

 

وكان الفنان محمد سلام تصدر خلال الأيام الماضية حديث رواد مواقع السوشيال ميديا، وذلك بعد فيديو نشره عبر حسابه الشخصي بموقع الصور الشهير “انستجرام” يعتذر فيه عن عدم مشاركته في موسم الرياض، وذلك لتقديم مسرحية زواج اصطناعي.

إقرأ ايضا

196-151328-elham-alfadala-jawaher-alkuwaiti-2

"استروني".. وصية مؤثرة للفنانة جواهر قبل وفاتها

Capture

شاهد.. ماذا حدث في مقابلة باسم يوسف الثانية مع بيرس مورجان

download (8)

فيديو لآخر ظهور صادم لها.. وفاة الفنانة جواهر عن عمر 45 عامًا

أخبار متعلقة

IMG-20231030-WA0007

إليسا تثير الجدل بملابس فاضحة في موسم الرياض بالسعودية

IMG-20231026-WA0022

بسبب غزة.. محمد سلام يعتذر عن المشاركة في مسرحية بالسعودية: لما ربنا يسألني هقوله أيه؟