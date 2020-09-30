حقيقة حصول مصر على 25 مليون جرعة من عقار كورونا

الأربعاء، 30-09-2020
08:34 م
أحمد سالم
قال الإعلامي أحمد موسى، إن الخبر المنتشر على السوشيال ميديا وبعض الموقع بخصوص 25 مليون جرعة من اللقاح
الروسي إلى مصر، غير صحيح.
وأضاف أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج " على مسئوليتى " المذاع على قناة صدى البلد، أن وزارة الصحة قالت إن هذا الخبر غير صحيح ولا صحة لمنح روسيا
25 مليون جرعة إلى مصر.
أكدت وزارة الصحة والسكان، أن الوزارة تقوم حاليًا بإجراء التجارب الإكلينكية في مرحلتها الثالثة على لقاح
ين فقط لفيروس كورونا
المستجد.
وأوضح أن ذلك بالتعاون مع الجانب الصيني من خلال شركة "سينوفارم"، بالإضافة إلى التعاون مع شركة "سينوفاك" الصينية في مجال إنتاج لقاح
فيروس كورونا
المستجد ونقل تكنولوجيا التصنيع.
وكشف الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان، لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن هناك العديد من الشركات بمختلف دول العالم تقدمت بملفات لوزارة الصحة والسكان لإجراء بحوث إكلينيكية على لقاح
ات لفيروس كورونا
المستجد في مراحل مختلفة (الثانية، والثالثة).
كما أبدى بعضهم رغبته في التعاون مع مصر في مجال التصنيع، ولكن حتى الآن لم يتم الموافقة على أي من هذه الملفات، ومازلت تحت الفحص والمراجعة.