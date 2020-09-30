الأربعاء 30 سبتمبر 2020
توقيت مصر 21:23 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

مشهد مؤثر..أمير الكويت يوقف جنازة أخيه ويأمر الجنود بإنزال الجثمان

أنباء عن وفاة يوسف القرضاوي

رسالة عاجلة من "الأسد" لأمير الكويت الجديد

مرتضى منصور يصدر بيانًا مفاجئًا

صدمة.. وفاة «نورين الغرابلي» حزنًا على رحيل والدها

وفاة فنان شهير بعد صراع مع المرض

يعمم في جميع البلاد.. دعوة كويتية بشأن الأمير الراحل تثير الجدل

بعد شائعة وفاته.. «السديس» يصدر قرارًا هامًا وعاجلًا

«الأقوى في الجيش».. القوات المسلحة تكشف عن سلاح جديد

الحكومة تصدر قرارات غير مسبوقة

حقيقة حصول مصر على 25 مليون جرعة من عقار كورونا

كورونا
كورونا
 
الأربعاء، 30-09-2020 08:34 م أحمد سالم
قال الإعلامي أحمد موسى، إن الخبر المنتشر على السوشيال ميديا وبعض الموقع بخصوص 25 مليون جرعة من اللقاح الروسي إلى مصر، غير صحيح.

وأضاف أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج " على مسئوليتى " المذاع على قناة صدى البلد، أن وزارة الصحة قالت إن هذا الخبر غير صحيح ولا صحة لمنح روسيا 25 مليون جرعة إلى مصر.

أكدت وزارة الصحة والسكان، أن الوزارة تقوم حاليًا بإجراء التجارب الإكلينكية في مرحلتها الثالثة على لقاحين فقط لفيروس كورونا المستجد.

وأوضح أن ذلك بالتعاون مع الجانب الصيني من خلال شركة "سينوفارم"، بالإضافة إلى التعاون مع شركة "سينوفاك" الصينية في مجال إنتاج لقاح فيروس كورونا المستجد ونقل تكنولوجيا التصنيع.

وكشف الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان، لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن هناك العديد من الشركات  بمختلف دول العالم تقدمت بملفات لوزارة الصحة والسكان لإجراء بحوث إكلينيكية على لقاحات لفيروس كورونا المستجد في مراحل مختلفة (الثانية، والثالثة).

كما أبدى بعضهم رغبته في التعاون مع مصر في مجال التصنيع، ولكن حتى الآن لم يتم الموافقة على أي من هذه الملفات، ومازلت تحت الفحص والمراجعة.
 

إقرأ ايضا

الصحة العالمية

الصحة العالمية: مصر لديها القدرة على اكتشاف لقاح كورونا

trumpbiden-1

أول تعليق من «بايدن» على مناظرته الساخنة مع «ترامب»

جامعة أكسفورد تستأنف تجارب لقاح كورونا

نتائج مبشرة بشأن لقاح كورونا.. العقار أظهر استجابة

أخبار متعلقة

ارشيفية

روسيا تورد لمصر 25 مليون جرعة من لقاح " كورونا"

كورونا في مصر

"الصحة" تكشف آخر تطورات فيروس كورونا في مصر

السعودية-كورونا

السعودية: سنحصل على حصتنا من لقاح فيروس كورونا حال اعتماده

جامعة أكسفورد تستأنف تجارب لقاح كورونا

دولة عربية تتلقى أول جرعة من لقاح فيروس كورونا

نتائج واعدة للقاح صيني لفيروس كورونا

​لجنة مكافحة كورونا: المصريون ليسوا فئران تجارب

كورونا في مصر

"الصحة" تكشف آخر تطورات فيروس كورونا في مصر