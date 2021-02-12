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حقيقة ترك فنانة كويتية الإسلام واعتناقها اليهودية

بسمة الكويتية
بسمة الكويتية
 
الجمعة، 12-02-2021 05:08 م محمود متولي
ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إعلان فنانة زُعم أنها كويتية تركت الإسلام واعتنقت اليهودية.

الفنانة معروفة باسم "بسمة الكويتية" واسمها الحقيقي هو ابتسام حميد، إلا أن مصادر متباينة  تواترت على أنها ليست كويتية وأنها إرتيرية، موجودة في الكويت وتحمل جواز سفر إرتيري، وأن السلطات الكويتية رفضت منحها الجنسية.

وكانت "بسمة" قد نشرت مقطع فيديو أعلنت خلاله تركها الإسلام واعتناقها اليهودية زاعمة أن الإسلام دين يعنف المرأة ويعاملها بشكل غير لائق ولا يعطيها حقوقها على حد وصفها . 
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