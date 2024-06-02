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حقيقة انفصال هنادي مهنا وأحمد خالد صالح

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الأحد، 02-06-2024 12:47 ص

 

كشفت وسائل إعلام حقيقة الأخبار المنتشرة بخصوص طلاق الفنانة هنادي مهنى وزوجها أحمد خالد صالح، مشيرة غلى أنها غير صحيحة.

 

وظهر أحمد خالد صالح مؤخرًا مع هنادي مهنى في مباراة الزمالك ونهضة بركان ولكن الكاميرات لم تلتقط صورهما معًا .

وانتشرت في الساعات الأخيرة شائعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي تفيد بانفصال الفنانين أحمد خالد صالح وهنادي مهنى.

وحذفت الفنانة هنادي مهنى كل الصور التي تجمعها بالفنان أحمد خالد صالح، من صفحتها الشخصية على إنستجرام.

 

وأعلن الثنائي خطبتهما في ديسمبر 2019، وتزوجا في أكتوبر 2020 بعد لقائهما في مسلسل “الفتوة” الذي عرض في 2020 وشارك فيه ياسر جلال ونجلاء بدر.

 

وعلى صعيد آخر، شارك أحمد خالد صالح في مسلسل “بدون سابق إنذار” الذي عرض في رمضان الماضي، وحقق نجاحًا كبيرًا وأداءً استثنائيًّا من أبطاله أسر ياسين وعائشة بن أحمد.

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