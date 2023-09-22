حقيقة اقتراب عاصفة التنين من مصر...تفاصيل

الجمعة، 22-09-2023
05:41 م
نسمه عبد الوهاب
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طس 6 أيام مقبلة، تشهدها البلاد، اعبتارا من الغد وحتى يوم الأربعاء المقبل، مشيرة إلى أن الطقس سيكون حار نهارا على القاهرة الكبرى الوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
طقس الليل
وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجحوية، أن فترات الليل تشهد طقسا لطيفا ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
انخفاض نسب الرطوبة
وأشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى انخفاض في نسب الرطوبة ليلا على أغلب الأنحاء مما يزيد من الإحساس بانخفاض درجات الحرارة، مع ظهور شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.
كما تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء على فترات متقطعة.
حقيقة وصول عاصفة التنين
إلى مصر
وحسمت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، ما أثير مؤخرا حول وصول عاصفة التنين
إلى مصر
خلال الأيام المقبلة، مؤكدة أن وصول عاصفة التنين
لمصر
شائعات لا أساس لها من الصحة.