حقيقة إعتزال عادل إمام التمثيل

الثلاثاء، 13-10-2020
08:34 م
المصريون
أقاويل كثيرة تتردد حول اعتزال الفنان الكبير عادل إمام
التمثيل وابتعاده
عن عالم الفن وتفرغه للجلوس اكبر قدر ممكن مع ابناؤه واحفاده.
وكشف الفنان عادل إمام
أنه لن يعتزل الفن، لأن الفن يجري في عروقه مثلما
صرح، مؤكداً أنه قرر فقط الابتعاد عن الدراما التي ظل يقدمها لسنوات طويلة من أجل
التفرغ لتقديم فيلم سينمائي.
وأوضح أنه بصدد قراءة العديد من السيناريوهات لأفلام حتى يستقر على عمل
يعود به إلي السينما بعد فترة غياب عنها.
ومن جانبه أوضح إن مجهود تصوير الفيلم بالتأكيد أقل بكثير من مجهود تصوير
المسلسل الذي تظل أحداثه 30 حلقة كاملة، مؤكداً إن كل ما في الأمر أراد أن يعود
إلي السينما ليستريح قليلا من المجهود الضخم الذي يبذله في الدراما.
يشار إلي إن أخر أعمال الفنان عادل إمام
هو مسلسل "فلانتينو"
الذي تم عرضه رمضان الماضي وشاركه به الفنانة دلال عبد العزيز والفنانة داليا
البحيري وطارق الإبياري.