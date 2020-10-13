الثلاثاء 13 أكتوبر 2020
توقيت مصر 22:08 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

بالصور.. مقتل إرهابيين في تبادل إطلاق نار مع الأمن (بيان)

أسرار حول ميرنا الهلباوي خطيبة محمد عطية

حقيقة إعتزال عادل إمام التمثيل

صدمة.. نرمين سفر تظهر عارية أثناء الاستحمام (صور)

إصابة الفنان محمود الليثي وزوجته ووالدته بكورونا

إصابة المخرج محمد سامي بفيروس كورونا

بيلي ايليش تقلب العالم بالشعر الفسفوري

تونس تعلن إصابة 18 نائبًا بالبرلمان بفيروس كورونا

"النقد الدولي" يعدل توقعاته بشأن اقتصاد الخليج ماعدا السعودية

غزل المحلة يعود مجددًا للدوري الممتاز بعد الفوز على الأوليمبي

حقيقة إعتزال عادل إمام التمثيل

عادل إمام
عادل إمام
 
الثلاثاء، 13-10-2020 08:34 م المصريون
أقاويل كثيرة تتردد حول اعتزال الفنان الكبير عادل إمام التمثيل وابتعاده عن عالم الفن وتفرغه للجلوس اكبر قدر ممكن مع ابناؤه واحفاده.
وكشف الفنان عادل إمام أنه لن يعتزل الفن، لأن الفن يجري في عروقه مثلما صرح، مؤكداً أنه قرر فقط الابتعاد عن الدراما التي ظل يقدمها لسنوات طويلة من أجل التفرغ لتقديم فيلم سينمائي.
وأوضح أنه بصدد قراءة العديد من السيناريوهات لأفلام حتى يستقر على عمل يعود به إلي السينما بعد فترة غياب عنها.
ومن جانبه أوضح إن مجهود تصوير الفيلم بالتأكيد أقل بكثير من مجهود تصوير المسلسل الذي تظل أحداثه 30 حلقة كاملة، مؤكداً إن كل ما في الأمر أراد أن يعود إلي السينما ليستريح قليلا من المجهود الضخم الذي يبذله في الدراما.
يشار إلي إن أخر أعمال الفنان عادل إمام هو مسلسل "فلانتينو" الذي تم عرضه رمضان الماضي وشاركه به الفنانة دلال عبد العزيز والفنانة داليا البحيري وطارق الإبياري.
 

إقرأ ايضا

2020_9_17_2_48_16_640

بالصور.. مقتل إرهابيين في تبادل إطلاق نار مع الأمن (بيان)

ميرنا الهلباوي

أسرار حول ميرنا الهلباوي خطيبة محمد عطية

صورة-تخيلية-ل-فيروس-كورونا-الجديد-الغامض-coronavirus-2020

إصابة الفنان محمود الليثي وزوجته ووالدته بكورونا

أخبار متعلقة

عادل إمام

رد فعل غريب من عادل إمام حين عُرض عليه فيلم "السفارة في العمارة"

عادل إمام

فنان شهير سرا عن علاقة أبناء عادل إمام بالدين الإسلامي .. و محمد إمام يفاجئه بالرد