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حقيقة إصابة أمينة خليل بفيروس كورونا أثناء تواجدها بالجونة

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أمينة خليل
 
الثلاثاء، 27-10-2020 08:24 م المصريون
ترددت الأقاويل حول حضور الفنانة أمينة خليل مهرجان الجونة أثناء إصابتها بفيروس كورونا، حيث قامت بإعلانها من قبل أنها أصيبت بالفيروس.
ونفت خليل ما تردد مؤخراً وأوضحت إن إصابتها بفيروس كورونا كانت أول شهر أكتوبر الجاري وقد خضعت للعزل المنزلي لمدة 15 يوماً، ثم قامت بإجراء تحليل "بي سي أر" وكانت نتائجة سلبية قبل حضورها مهرجان الجونة وبالتالي هي الأن شفيت تماماً من الفيروس.
وقالت أمينة في فيديو نشرته عبر حسابها على «إنستجرام»: «عايزة أقولكم وأصلحلكم أي معلومة أنا معنديش كورونا دلوقتي، أنا كان عندي كورونا أول الشهر، وقعدت وقتها 14 يوم معزولة في البيت، وبعدها عملت كذا بي سي أر والحمد لله كلهم طلعوا سلبي، وعشان كده أنا دلوقتي موجودة في المهرجان، فلكل الناس اللي بتطلع عليا إشاعات بأن أنا واحدة مستهترة وجايه المهرجان، فدي مش شبهي وعمري ما هعمل كده أبدًا».
وتابعت: «كورونا مسؤولية كبيرة جدًا يا جماعة خلوا بالكم، احموا نفسكم وخلوا بالكم من عائلتكم وحبايبكم وبطلوا تطلعوا إشاعات».
وتابعت أمينة في منشور اَخر: «ربنا وقف جنبي والموضوع عدى على خير الحمد لله».
يذكر أن أمينة خليل، قد أعلنت خلال تواجدها في الدورة الرابعة لمهرجان الجونة التي تقام حاليا عن تعافيها من فيروس كورونا، وهذا ما أثار الكثير من الجدل حولها.
 

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