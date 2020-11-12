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حفيد عمر الشريف «الشاذ» يشارك في عمل إسرائيلي

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عمر جونيور
 
الخميس، 12-11-2020 03:40 م المصريون
فاجأ "جونيور"، حفيد النجم الراحل عمر الشريف، متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي، بالإعلان عن مشاركته ضمن حلقات العمل الإسرائيلي The Baker & The Beauty
ونشر عمر جونيور- الذي يفجر بأنه مثلي الجنس "شاذ"- خبرا عبر صفحته بموقع "إنستجرام"، يفخر فيه بانضمامه لأسرة العمل، ويقول: "متحمس جدا للمشاركة في العمل الشهير".
وهاجم متابعوه مشاركته في العمل الإسرائيلي، موجهين له اتهامات كثيرة، فيما أبدى البعض تحسره على انتمائه للفنان الراحل عمر الشريف.
وكان "جونيور"، أثار حالة كبيرة من الجدل مؤخرًا، بسبب ظهوره في صورة مرتديًا حمالة صدر، ونشرها عبر حسابه الرسمي على تطبيق "إنستجرام"، كما ظهر بملابس داخلية نسائية من قبل.
من بين التصريحات الجريئة التى كشف عنها حفيد عمر الشريف، أن له ميولا مثلية، والتى وصلت إلى حد طلب يد الفنان البريطاني سام سميث، وهو ما أثار حالة من الجدل الواسع على مواقع التواصل الاجتماعى العربية.
فبعد أن نال الفنان البريطاني سام سميث، جائزة الأوسكار عن أفضل أغنية، أعلن عمر جونيور على الملأ حبه لـ سميث، ولم يتوقف فقط عند هذا الحد، بل طلب يده للزواج، وكتب في تغريدة: "سام سميث أنت رجلي. أحبك. تزوجني".

 

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